شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تقدم وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدمت وزارة الصحة وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصحة للقضاء على الفيروس المستجد.

وتضمنت وصفة التعايش الآتي: التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية " غسل وتعقيم اليدين - التباعد الجسدي - لبس الكمامة "، إبعادهم عن التعرض المكثف لأخبار الجائحة.

وشملت الوصفة: إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل، الحفاظ على تناولهم للأدوية في مواعيدها، الالتزام بالخطة العلاجية، الالتزام بمتابعتهم للمواعيد الطبية الضرورية، الحرص على أخذهم لقسط كاف من الراحة، إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي.