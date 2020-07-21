فيديو نادر لقصر الملك سعود بن عبدالعزيز بمزرعة "المحطة" بـ الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، قصر الملك سعود بن عبدالعزيز بمزرعة "المحطة"بـ الرياض، حيث ،أنه بناء عمراني يؤرخ لفترة مهمة في تاريخ العمارة أظهر مقطع فيديو نادر، قصر الملك سعود بن عبدالعزيز بمزرعة "المحطة"بـ الرياض، حيث ،أنه بناء عمراني يؤرخ لفترة مهمة في تاريخ العمارة السعودية وبحسب الفيديو الذي نشره حساب دارة الملك عبدالعزيز عبر " تويتر " رصد النمط معماري فريد بتناسق عناصره مثل: بلكونة، بدروم، مسبح،ثريا، واجهة زجاجية..بيئة حدائق مميزة. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله، يزور القصر ويجلس فيه في فصل الصيف، حيث أن القصر تم بناءه بالحجر والاسمنت لذلك فهو حتى الآن متماسك وله شكل جميل.

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