شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام : 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من عقوبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ( منى وعرفات ومزدلفه ) بدون تصريح ابتداءً.

وقال الأمن العام : يعاقب كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ( منى وعرفات ومزدلفه ) بدون تصريح ابتداءً من ١٤٤١/١١/٢٨ هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأضاف : وذلك بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة .