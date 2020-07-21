شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام : 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من عقوبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ( منى وعرفات ومزدلفه ) بدون تصريح ابتداءً.
وقال الأمن العام : يعاقب كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ( منى وعرفات ومزدلفه ) بدون تصريح ابتداءً من ١٤٤١/١١/٢٨ هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
وأضاف : وذلك بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة .
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