رفحاء تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء

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الرياض - علي القحطاني - رفحاء (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء في المملكة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء في المملكة. وسجّلت رفحاء درجة الحرارة الأعلى اليوم بقيمة 48 درجة مئوية، فيما سجلت كل من أبها والباحة أقل درجة بقيمة 30 مئوية.

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