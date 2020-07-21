شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمير حائل يوضح سبب إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية يأتي بهدف رغبته في إنهاء المشروع على نحو أمثل.
وأضاف، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المقاول أبدى أيضا نفس الرغبة في تنفيذ المشروع وإنهائه، مؤكداً ثقته في قدرات المقاولين المسؤولين عن المشروعات التطويرية في المنطقة.
يذكر أن تعليق أمير المنطقة جاء بعد تداول مقطع فيديو له وهو يلزم المقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية.
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285564811603050498%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F501640
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أمير حائل يوضح سبب إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.