شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمير حائل يوضح سبب إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية يأتي بهدف رغبته في إنهاء المشروع على نحو أمثل.

وأضاف، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المقاول أبدى أيضا نفس الرغبة في تنفيذ المشروع وإنهائه، مؤكداً ثقته في قدرات المقاولين المسؤولين عن المشروعات التطويرية في المنطقة.

يذكر أن تعليق أمير المنطقة جاء بعد تداول مقطع فيديو له وهو يلزم المقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية.

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