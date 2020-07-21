شكرا لمتابعة خبر عن توصيات من " الشورى " لوزارة الإسكان بشأن أسعار المشاريع " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بمراجعة أسعار المشاريع لتلائم عدد أكبر من المواطنين.

أوصى مجلس الشورى وزارة الإسكان بضرورة مراجعة أسعار بعض المشاريع بحيث تلائم عدد أكبر من المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في ملف الإسكان التنموي لخدمة المزيد من الأسر المستحقة.

وتضمنت التوصيات أيضا: عقد شراكات عالمية لنقل المعرفة محليا لتشمل مساكن صديقه لذوي الإعاقة، تطوير وتأهيل القوى البشرية لإدارة المشاريع السكنية لتعزيز سلامة الاستثمار، الاستفادة من الأراضي الواقعة داخل أحياء المدن الرئيسية لإنشاء مشاريع سكنية.

وشملت التوصيات: تعزيز حلول فاعلة لتقليل زمن البناء مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، يجب أن تكون خدمة فحص الوحدات السكنية إلزامية وليس خيارية، بالإضافة إلى توفير وحدات الأسر الأشد حاجة عبر الإسكان التنموي، والنظر في تقليل نسب الفوائد المترتبة على القروض العقارية المدعومة.