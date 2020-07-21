شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيبة جلدية تمارس مهنة التجميل في منزلها بجدة رغم سحب الترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّق الناشط فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو يشرح فيه قصة طبيبة جلدية تزاول مهنة التجميل رغم سحب ترخيصها من وزارة الصحة . وثّق الناشط فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو يشرح فيه قصة طبيبة جلدية تزاول مهنة التجميل رغم سحب ترخيصها من وزارة الصحة . وأكد فيصل العبدالكريم، أن المتهمة تزاول المهنة في منزلها بجدة وتستقطب زبائنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنه تم إيقافها مرتين من قبل. ودشّن النشطاء وسم عبر موقع "تويتر"، واصفين إياها بـ "النصابة" ، ومحذرين السيدات منها.

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