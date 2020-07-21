شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موجة من الغبار تضرب الصمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضربت موجة من الغبار منطقة الصمان في محافظة قريه العليا، اليوم الثلاثاء، في تغير مفاجئ للأجواء.
ووثق فيديو سيطرة الغبار على سماء الصمان الأن؛ وسط هبوب الرياح التي تسببت في الحد من مدى الرؤية.
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