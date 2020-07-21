شكرا لمتابعة خبر عن سماء غائمة تسيطر على معظم مناطق المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء. كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء. وتوقعت الأرصاد سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقة نجران. ولفتت إلى أنه سيكون هنااك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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