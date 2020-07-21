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شكرا لمتابعة خبر عن بالأسماء.. التمديدلـ 330 معلما للتدريس بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):مددت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، لـ 330 معلما، بالتدريس في الخارج، لمدة عام دراسي واحد.
وجاء القرار من نائب وزير التعليم، بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، بتمديد إيفاد عدد 330 معلما من المعلمين، وذلك للعام الدراسي 1441/1442 ، لمدة عام دراسي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي القادم 1441/1442 ، وإشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفدون، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء أفراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد.
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