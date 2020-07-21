شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول الأمطار على الثويلة غرب نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار على مركز الثويلة غرب مدينة نجران، فجر اليوم الثلاثاء. وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار على مركز الثويلة غرب مدينة نجران، فجر اليوم الثلاثاء. هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة ارتوت على أثرها الأرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هطول الأمطار على الثويلة غرب نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.