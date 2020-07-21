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الكشف عن صحة الملك سلمان … التفاصيل كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتمتع بصحة مستقرة. وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانا أفاد فيه بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل يوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.





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