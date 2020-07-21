رسميًا.. خريطة المدن والمحافظات الأعلى تسجيلًا لحالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الثلاثاء 2476، وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 284 إصابة جديدة، كما جاءت الرياض في المرتبة الثانية وسجلت 158حالة، كما تمَّ تسجيل 143 في الطائف، و107 في مكة المكرمة، و105 في الهفوف، و100في حفر الباطن، و96 في الدمام، و93 في المدينة المنورة، و90 في خميس مشيط، و82 في المبرز، و71في نجران، و68 في بريدة، و67في أبها .

كما تمَّ تسجيل61 في حائل، و44 في كل من جازان ووادي الدواسر، و38 في تبوك، و35 في الخبر، و34 في كل من ينبع وبقيق، و31 في الظهران، و27في القطيف، و25 في كل من سكاكا، وعنيزة ، و22 في كل من النماص، والمظيلف، والخرج، و17في كل من بيشة، والقنفذة، ورجال ألمع و16في النعيرية، و15 في كل من الحرجة، وعيون الجواء، وتثليث.

فيما تم تسجيل 14في كل من وادي بن هشبل، وأبو عريش، وبللسمر، و13 في كل من خليص، والجبيل، وظهران الجنوب، و11 في كل من الدوادمي ومليجة، و10 في العيدابي و9 في كل من عرعر، وصبيا والجفر، و8 في كل من الطوال والعارضة، والمندق، ورياض الخبراء، وشرورة، والليث والوجه.

في حين تمَّ تسجيل 7 في كل من أحد رفيدة، وسبت العلاية، وتبالة والمجاردة وبقعاء وراس تنورة، و6 في كل من الأسياح، والذيبية، والرس، ودومة الجندل، والبكيرية، والبشائر، و5 في كل من البرك، والمجمعة ويدمة، وصفوى، ومهد الذهب، وحريملاء، وميسان، والسحن .

وأيضًا تمَّ تسجيل 4 في القوارة كل من عفيف والخرمة والبدائع والقوز وضرما، وقلوة وبلجرشي، والقويعية والقريع، و3 في كل من الدائر والمضة والباحة، والحائط، والمزاحمية، وشقراء، والمذنب، وفيفا، والريث، وساجر، وحالتين فقط في كل من بدر الجنوب ورفائع الجمش وعريعرة والشنان وحبونا والدلم والزلفي والقحمة والشملي والحناكية وصامطة والعقيق وقرية العليا.

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كما تمَّ تسجيل حالة واحدة في كل من موقق والرين وجديدة عرعر وعقلة الصقور وشواق ورابغ ورنية وقيا والكامل والبدع وضرية وقصيباء والقيصومة والعيون وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وتربة وبدر وأملج والسليل وتمير والعيص ومرات ومركز حدود الحديثة ووادي الفرع والصفيري.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 255825 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه تمَّ تسجيل 4000 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 207259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2557 حالة.

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