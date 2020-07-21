وزارة الصحة: مصاب ينقل عدوى كورونا لـ5 من عائلته بسبب «إهمال خطوة»

لم يذهب لعيادات «تطمن» ظنًا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنَّ مصابًا بفيروس كورونا المستجد، تأخَّر في عزل نفسه، وذلك بعد شعوره بارتفاعٍ في درجة حرارته، مشيرةً إلى أنه لم يذهب لعيادات «تطمن»؛ ظنًا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مضيفة أنّه تسبَّب في نقل العدوى إلى 5 من أفراد عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 255825 حالة، وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تمَّ تسجيل 4000 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 207259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2557 حالة.
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