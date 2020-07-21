وزارة الصحة تعلن تعافي 37 ألف حالة من كورونا خلال أسبوع

بعد تسجيل 4000 عملية شفاء..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع؛ حيث وصل عدد التعافي إلى 37 ألف حالة، وذلك بعد تسجيل 4000 حالة تعافٍ، اليوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 207259 حالة بنسبة 81% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة.
وتصدرت الرياض أعلى حالات التعافي مسجلة 44.545 حالة، منذ بداية أزمة كورونا، بينما جاء في المركز الثاني مكة المكرمة بـ24.751 حالة تعافي، وحلت جدة ثالثًا بـ23.784.
وجاءت المدينة المنورة رابعًا بـ14.079، ثم الدمام بـ12.739، ثم الهفوف بـ11,281، وحلت الطائف في المركز السابع بـ7,057، ثم القطيف 5,988، ثم الخبر بـ5,348، وأخيرًا خميس مشيط بـ4,556 حالة.
وكانت وزارة الصحة أوضحت السبب في ظهور نتائج الفحص إيجابية لفيروس كورونا رغم انتهاء فترة العزل واختفاء الأعراض، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أن اختبار (PCR) قد يستمر «إيجابيًّا» لمرضى «كوفيد ١٩» حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب، وأن السبب في ذلك هو بقايا فيروس كورونا غير النشطة، وغير القابلة للتكاثر، وغير المعدية.
في السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة، عن أن فترة التعافي تختلف من مصاب للآخر، بناء على عوامل مختلفة مثل الحالة الصحية العامة، ووجود أمراض مزمنة، وكذلك شدة الأعراض المصاحبة للعدوى، وألمحت الوزارة إلى أنه بشكل عام، فترة التعافي تأخذ من 10 أيام لأسبوعين لحالات الإصابة الخفيفة إلى المتوسطة، وأكثر من ذلك للحالات الشديدة.
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