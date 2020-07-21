وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للشفاء من كورونا في المدن والمحافظات

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 678 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 207259 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الدمام في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 334 حالة وتم تعافي 250 في مكة المكرمة و243 في القطيف 202 في أبها و148 في المبرز و144 في الهفوف و137 في جدة و132 في حائل 127 في الخبر و109 في الطائف و92 في حفر الباطن و83 في خميس مشيط و76 في الجبيل و72 في الظهران و58 في المدينة المنورة و58 في نجران و49 في أبوعريش.

كما تم تعافي 43 في الخرج و40 في كل من صفوى وبيش و36 في بيشة و35 في كل من تبوك وجازان و34 في صبيا و29 في كل من العيدابي وراس تنورة و28 في بقيق و27 في عرعر و26 في صامطة و25 في الحرجة و24 في شرورة و23 في المزاحمية و21 في وادي الدواسر و19 في عنيزة و17 في السليل.

بينما تم تعافي 16 في كل من رفائع الجمش ووادي بن هشبل و15 في الخفجي و14 في كل من العيون وحوطة بني تميم ورفحا و13 في كل من بريدة والنعيرية و12 في كل من ينبع والجفر و10 في كل من تنومة والباحة وسبت العلاية وعيون الجواء وبقعاء و9 في كل من أحد رفيدة وبللسمر.

وأيضًا تم تعافي 8 في كل من الرس والشملي و7 في كل من خليص والدائر 7 في المضة والدوادمي وسراة عبيدة وتربة وقرية العليا والسحن و6 في كل من المويه وتثليث و5 في كل من المجمعة وطريف والزل في وقيا والغزاله وحريملاء والدرعية والبشائر.

في حين تم تعافي 4 في كل من الرين وعريعرة والدرب ومليجة والنماص والقنفذة ورجال ألمع و3 في كل من بطحاء والخاصرة وحبونا والدلم ومحايل ونمرة وتبالة والكامل والحائط وثادق والمجاردة وضبا والقويعية وتمير والمذنب والبكيرية والحمنة ووثيلان.

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وأيضًا تم تعافي حالتين فطط في كل من خباش وفرسان والقحمة ورنية والخرمة ويدمة والبدائع ومهد الذهب وقلوة والعويقيلة وأملج والعلا وتيماء ورماح وشقراء ومرات وفيفا والريث وساجر وثريبان.

كما تم تعافي حالة واحدة في كل من الطوال وبدر الجنوب والشنان والنبهانية والرويضة والبرك وعفيف والمحاني والبدع والمخواة والحناكية وضرما وخيبر وظهران الجنوب والليث والوجه والعيص وسلوى وضمد والقرى وميسان وأم الدوم والقريع والفرشة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 255825 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تمَّ تسجيل 4000 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 207259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2557 حالة.

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