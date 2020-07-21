بالفيديو.. شروط وخطوات وأماكن شكاوى هيئة حقوق الإنسان

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التقدم بالشكوى متاح للجميع، وذلك من خلال زيارة المركز الرئيس للهيئة، أو أحد فروعها، أو عبر البريد، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف.

وحددت الهيئة شروط قبول الشكوى مشددة على ضرورة أن يكون موضوعها انتهاك حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية أو الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وألا يكون قد مضى على الانتهاك أكثر من 12 شهرًا ما لم يكن مستمرًا.

واستكملت خلال مقطع فيديو نشرته، عبر حسابها على «تويتر»، تختص الهيئة بنظر جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، عدا الشكاوى التي يكون موضوعها من اختصاص محكمة، أو جهة شبه قضائية، أو جهة إدارية مختصة بنظر الشكوى، أو منظورة لديها في مدة معقولة، أو كان حق الاعتراض عليها قائمًا نظامًا، أو صدر بشأنها حكم أو قرار قضائي نهائي.

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وأشارت إلى أن من مرفقات الشكوى توافر جميع الوثائق المتعلقة بموضوع الشكوى، مع توقيع مقدم الشكوى على صورة المستندات، ثم تتم دراسة الشكوى، والتحقق من صحة المعلومات من الإدارة المختصة.

وذكرت أنه يتم التواصل المباشر مع الجهة ذات العلاقة بموضوع الشكوى، أو الزيارة الميدانية للمكان الذي حدث فيه الانتهاك، أو التواصل الكتابي مع الجهة بطلب التحقق أو معالجة الملاحظات.

وأخيرًا أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه بعد أن تتم معالجة الانتهاك، أو التأكد من عدم حدوثه، تتم إفادة المشتكي بنتيجة شكواه على الهاتف.