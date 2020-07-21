تخصصوا في تفكيكها وبيعها
كشفت شرطة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن مُلابسات سقوط تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص، سرقوا 12 معدة ثقيلة، بحسب المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي.
وقال الغامدي: إن شرطة محافظة بحرة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)؛ لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط تشكيل عصابي بمكة.. يضم 6 مواطنين سرقوا 12 معدة ثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.