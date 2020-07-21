سقوط تشكيل عصابي بمكة.. يضم 6 مواطنين سرقوا 12 معدة ثقيلة

كشفت شرطة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن مُلابسات سقوط تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص، سرقوا 12 معدة ثقيلة، بحسب المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي.

وقال الغامدي: إن شرطة محافظة بحرة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)؛ لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.