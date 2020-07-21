الملك شكر السيسي على المشاعر الأخوية..
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
اطمأن الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يطمئن على صحة خادم الحرمين بـ«اتصال هاتفي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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