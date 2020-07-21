الرئيس المصري يطمئن على صحة خادم الحرمين بـ«اتصال هاتفي»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

اطمأن الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .