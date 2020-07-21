السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق إطاراً لدعم جهود الحكومة الأردنية في الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا



عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أطلق الفريق القُطري للأمم المتحدة اليوم الإطار الاجتماعي الاقتصادي للاستجابة لفيروس "كوفيد-19" في الأردن.

ويشكل هذا الإطار - بحسب بيان صحفي- خارطة طريق لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يتسبب بها الفيروس .

ويحدد إطار الأمم المتحدة التدخلات الفورية طويلة الأجل في خمس ركائز هي: حماية الصحة ، وحماية الشعوب، والانتعاش الاقتصادي ، والاقتصاديات الكلية والتعاون متعدد الأطراف والتماسك الاجتماعي، والمرونة، حيث عملت الأمم المتحدة لتقييم آثار الأزمة للمساعدة في فهم ما ينبغي القيام به لتلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل في الوقت نفسه.

وقيّمت الأمم المتحدة لكل محور من المحاور الخمسة آثار الأزمة التي تسببت بها جائحة فيروس

// انتهى //

19:46ت م

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عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأطلق الفريق القُطري للأمم المتحدة اليوم الإطار الاجتماعي الاقتصادي للاستجابة لفيروس "كوفيد-19" في الأردن.ويشكل هذا الإطار - بحسب بيان صحفي- خارطة طريق لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يتسبب بها الفيروس .ويحدد إطار الأمم المتحدة التدخلات الفورية طويلة الأجل في خمس ركائز هي: حماية الصحة ، وحماية الشعوب، والانتعاش الاقتصادي ، والاقتصاديات الكلية والتعاون متعدد الأطراف والتماسك الاجتماعي، والمرونة، حيث عملت الأمم المتحدة لتقييم آثار الأزمة للمساعدة في فهم ما ينبغي القيام به لتلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل في الوقت نفسه.وقيّمت الأمم المتحدة لكل محور من المحاور الخمسة آثار الأزمة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، بقصد المساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة المدى، مع عدم إغفال النظر عن متابعة تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.// انتهى //19:46ت م0239

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