السعودية اليوم / باكستان تسجل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1013 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 266095 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5639 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 208030 حالة، بينما توجد 1481 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:12ت م

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إسلام آباد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1013 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و40 حالة وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 266095 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5639 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 208030 حالة، بينما توجد 1481 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:12ت م0217

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