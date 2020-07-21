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إلغاء جائزة نوبل 2020 بسبب فيروس كورونا

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2020-07-21

إلغاء جائزة نوبل 2020 بسبب فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

تقرر إلغاء جوائز نوبل لهذا العام بسبب فيروس كورونا وما فرضه على العالم من تحجيم العديد من الأنشطة العلمية والاقتصادية بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وبلغ عدد حالات كورونا حول العالم حتى اليوم 14,707,451 حالة مؤكدة، فيما بلغت حالات الشفاء 8,294,208 ووصلت حالات الوفاة إلى 609,986.

والمعروف أن جائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديرًا للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي.

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الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل؛ إذ قام نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي – النرويجي) في 27 نوفمبر 1895.

تم منح الجوائز في الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب أو علم وظائف الأعضاء لأول مرة في عام 1901.

في عام 1968، قام البنك المركزي السويدي بتأسيس جائزة في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، والتي على الرغم من عدم كونها جائزة قد أوصى بها نوبل، بعد ذلك أصبحت معروفة باسم جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

تعدّ جائزة نوبل على نطاق واسع من أهم الجوائز المتاحة في مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والنشاط من أجل السلام.



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