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حريق يخلي مبنى إدارة خدمات المياه في حائل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل العقيد نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني باشرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء حادث حريق اندلع بمبنى الإدارة العامة لخدمات المياه بحي شرق المجمع في مبنى إداري مكون من ثلاثة أدوار.
وأوضح أن الفرق عملت لدى وصولها على إخلاء شاغلي المبنى بمساعدة مسؤولي الأمن بالموقع، ومن ثم تم مباشرة أعمال إخماد الحريق الذي انحصر على منطقة السطح في مجموعة من الأوراق ومخلفات الأثاث ولم يُصب أحد بأذى جراء الحادث.
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال قائمة لكشف أسباب وقوعه.
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