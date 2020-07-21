آلية توزيع المقررات من المستودعات إلى مدارس ينبع

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - واس

اطلع مساعد مدير تعليم ينبع للشؤون التعليمية سليم عبيان العطوي ، اليوم على آلية وصول وحفظ المقررات المدرسية في عدد من مدارس المحافظة ” بنين ـ بنات ” بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية قبل نقلها من المستودعات ، يرافقه مشرف المقررات المدرسية سليمان الرجبي.

كما اطلع على عملية توزيع المقررات الدراسية ، واستمع إلى شرح مفصل شمل خطوات التوزيع وكيفية حفظها داخل المدارس وآلية سير العمل والعقبات التي تواجه منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم ، مؤكدًا على قادة المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز الرفع للتجهيزات المدرسية “وحدة المقررات المدرسية” وذلك لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء.

وأوضح «الرجبي» أنه تم توزيع وتسليم المقررات الدراسية الخاصة بالمرحل الابتدائية بنسبة 70‎%‎ إلى مكتب التعليم التابعة للإدارة والمدارس ( بنين – بنات ) ، مبينًا أنه وفق الخطة المعدة للتوزيع سيتم إيصال المقررات الدراسية في وقتها المحدد قبل بداية العام الدراسي .

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