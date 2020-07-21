جامعة نجران تعلن قبول 6558 طالبًا وطالبة

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1442/ 1443 للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

إجراءات تأكيد القبول

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري بأنه بلغ عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة 6558، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية يوم الخميس 2-12-1441هـ.

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وبيّن الدكتور العمري بأنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية حيث تمت الإجابة على 930 طلبًا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 322 طلبًا إلكترونيًا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 280 اتصالًا هاتفيًا.

القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة

ونوّه الدكتور العمري بأنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين 13-12-1441هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21-12-1441هـ، وستكون النتائج يوم السبت 25-12-1441هـ.

وقدم الدكتور العمري التهنئة للطلاب والطالبات المقبولين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مقدمًا شكره لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي على دعمه ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل القبول وحرصه على تذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب والطالبات.

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