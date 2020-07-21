محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية. وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا. وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة". وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال. "الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21 فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية. وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا. وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة". Advertisements وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال. 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 06:35 PM لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية. وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا. وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة". وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال. ، "الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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