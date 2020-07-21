، "العبد العالي": تعافي أكثر من 81% من مصابي كورونا في ‫المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن نسبة الوفيات لم تتجاوز 1%

كشف متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تعافي 81% من مصابي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في المملكة.

وقال متحدث الصحة، في الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات فيروس كورونا: "بلغت إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 255825 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، تعافى منها 207259 حالة، وبهذا ولله الحمد تتجاوز نسبة التعافي 81.02 ٪ من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في المملكة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1٪، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 2557 حالة وفاة رحمهم الله".

وكشف أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 46009 حالة، معظمها مستقرة وأوضاعها مطمئنة من بينها 2184 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المناسبة في العنايات المركزة.

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