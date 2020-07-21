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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات،
كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 06:24 PM
عبر اتصال هاتفي
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات،
كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره التونسي ،
المصدر : الخليج 365
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