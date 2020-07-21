السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:03 مساءً, 21 يوليو 2020 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

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