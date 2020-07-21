شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً مستجدات القضايا مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك