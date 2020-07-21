شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات للحركة وفرق للتعقيم .. احترازات مشددة لموسم حج استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية استعداداتها لاستقبال الحجاج في موسم الحج الاستثنائي، وذلك بتجهيز مساجد المشاعر المقدسة، وإطلاق برامج توعوية، وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج.

وشملت الاستعدادات تجهيز مسجدي " نمرة والمشعر الحرام" بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق (البروتوكولات) الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر.

كما أنهت الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.

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وحرصت الوزارة على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية (الباركود) لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة وبلغات عالمية.

وكلفت الوزارة عدد من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل والاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية.

كما اعتمدت الوزارة عدداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن "الحج الاستثنائي في ظل جائحة كورونا ".