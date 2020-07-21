شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .