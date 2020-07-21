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صورة هلال ذي الحجة بتقنية الأشعة تحت الحمراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق صورًا لهلال شهر ذي الحجة الذي تم تصويره في نهار اليوم الثلاثاء 30 ذو القعدة بتقنية الأشعة تحت الحمراء.
كما نشر الزعاق مقطع فيديو يوضح فيه عملية رصد الهلال التي تمت باستعمال cc كاميرا التي تعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء.
وكانت المحكمة العليا أن أمس أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 30 يوليو 2020.
وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أعلن في وقت سابق أمس أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساءً هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.
وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.
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