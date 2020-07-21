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2020-07-21 ضبط 6 مواطنين سرقوا 12 معدة ثقيلة في بحرة باعوها بعد تفكيكها إلى أجزاء متابعات الخليج 365 - واس صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .



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