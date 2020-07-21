عسير تسجل 328 إصابة كورونا جديدة وتعافي 447

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ٣٢٨ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط ٩٠ حالة، وأبها ٦٧ حالة، والنماص ٢٢ حالة، ورجال ألمع ١٧ حالة، وبيشة ١٧ حالة، والحرجة ١٥ حالة، وثتليث ١٥ حالة، وبللسمر ١٤ حالة، ووادي ابن هشبل ١٤ حالة، وظهران الجنوب ١٣ حالة، والمجاردة ٧ حالات، وأحد رفيدة ٧ حالات، وسبت العلاية ٧ حالات، وتبالة ٧ حالات، والبشائر ٦ حالات، والبرك ٥ حالات، والمضة ٣ حالات، والقحمة حالتين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ١٦٢٨٧ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ١٢٨٦٣ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٣٧ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٣٣٨٧ حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل ٢٤٧٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى ٢٥٥٨٢٥ حالة، وبلغ عدد حالات التعافي ٢٠٧٢٥٩ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٢٥٥٧ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٤٦٠٠٩ حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة ٢١٨٤ حالة.