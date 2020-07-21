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أمن الحج : يمنع دخول أي شخص محرم لساحات المسجد الحرام إلا بتصريح
التأكيد على تطبيق البروتوكولات الوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت الجهات الأمنية التأكيد على أهمية التقيد بتعليمات حج 1441 الذي يأتي في ظروف استثنائية هذا العام بسبب جائحة كورونا.
وقال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، إنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن التنظيمات الأمنية والمرورية والصحية وسلامة الحشود التي وضعت لتحقيق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام وفق الاحترازات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من جراء جائحة كورونا.
ومن جانبه أكد قائد مركز القيادة والسيطرة أن هناك 5 محاور رئيسية يعتمدها المركز في خطته لهذا العام (الأمني، والتنظيمي، والرقابي، والتنسيقي، والإنساني).
بدوره قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج إن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ولا أتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج.
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