شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-21 الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.