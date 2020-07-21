مرض الملك سلمان يُلغي زيارة مهمة بين السعودية والعراق

تولي الملك سلمان الحكم في 2015 بعد وفاة اخية الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد تمتعت المملكة السعودية بعدة اصلاحات اجتماعية واقتصادية وخارجيا في عهده كما دخلت في حرب ضد اليمن.

نقل الملك سلمان إلى مستشفى الرياض

تم نشر معلومات تخص الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين، تفيد الاخبار دخول الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ليتم أجراء بعض الفحوصات الطبية له حيث اشارت التوقعات إلى اصابته بالتهاب في المرارة.

تأجير زيارة رئيس وزراء العراق

ونظرا لتداعيات مرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأجيل زيارته التي كانت من المقررة اتمامها اليوم الاثنين قبل العلم بخبر نقل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى، حيث انه قد وصل وزراء الكهرباء والنفط والمال العراقيون أمس الأحد للقيام بتجهيز زيارة الكاظمي، وفقا لمسؤولين عراقيين. وكان من المخطط أن يرجع الوفد إلى بغداد بعد الاجتماع بالملك الاجتماع مع الملك سلمان اليوم.

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ومن الجدير بالذكر انه من النادر جدا ان تعلن المملكة اية اخبار تتعلق بالحالة الصحية للملك الذي يخدم الحرمين الشريفين ويقود المملكة السعودية منذ عام 2015.

وقد اشار الوزير عبر تغريدته على تويتر بأنه ” المملكة تقدر جدا اختيار رئيس الوزراء العراقي لزيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه”.

وقد عبر عن اهتمامه البالغ بهذه الزيارة وتقديره لمدى اهميتها وحرصه على توفير جميع السبل التي تؤدي لنجاحها، وقد اجتهدت الحكومة السعودية في التنسيق مع الحكومة العراقية على محاولة تأجيل الزيارة إلى بعد خروج الملك سلمان من المستشفى.

وقد قررت الوزارتان تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد بعد خروج خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.