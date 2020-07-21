أحداث مسلسل الميراث الحلقة 104 بدر بيحكي لاخوه فهد ومنصور أن ديما حامل

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يعد مسلسل الميراث هو إحدى الأعمال الدرامية الخليجية المميزة هذا العام، فلقد لاحظنا هذا العام تطوراً كبيراً فى المجال الفني السعودي و الخليجي عامتاً، فبعد مجموعة الأعمال المميزة فى رمضان 2020، و التى تناولت أفكار مختلفة درامية و إجتماعية و تاريخية مثل مسلسل أم هارون الكويتي، مسلسل جنة هلي، مسلسل فى ذاكرة الظل، مسلسل مليار ريال، مسلسل الكون فى كفه، مسلسل هى و بناتها، مسلسل مانيكان، و فى الأخير مسلسل الميراث و الذى بدء عرضه فى بداية شهر مارس 2020 و إستمر إلى الأن، و يعرض الموسم الاول المكون من 250 حلقة حصرياً على قناة إم بي سي 1 السعودية من الاحد إلى الخميس فى تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية و 6 مساءً بتوقيت القاهرة.
يمكنكم متابعة حلقات مسلسل الميراث أولاً و قبل عرض الحلقة على التلفزيون بيوم كامل عبر موقع شاهد vip، و الذى يوفر الحلقة عبر الموقع للمشتركين فى باقة vip فقط قبل عرضها على التلفزيون.
أحداث مسلسل الميراث الحلقة 104
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سراب وأخته هبه بيتناقشوا في موضوع أن أمهم أكيد أتزوجت كتفسير على مدة غيابها.
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خديجة بتطلب من زوجها عز الدين بترك الشغل والمنزل وأنهم لازم يمشوا بعيد عن هنا خوفاً منها على بنتها سحر.
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بيتجمع كلاً من طلال وأم طلال وعهود وبيهزروا ويفتكروا بعض المواقف أيام الطفوله.
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زيد بيحزر زوجته مشاعل من أنها تحكي لأي شخص أخر عن قصة سجن والدها خصوصاً بعد ما عمت عهود منها هذه القصه.
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وخوفاً منه من أن تصل القصه الي والدته الذي سبق وأن أخبرها أنه سجن ظلم.
- بتحلم شهد بوالدها وهي تبكي وتشكي له حزنها وهو يحاول أن يصبرها ويرسم البسمه على وجهها ويطلب منها عدم البكاء حتى لا تؤذيه وتقلق راحته.
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ديما بتحاول تطلب من أبن زوجه الدكتور بدر أن يحافظ على السر بأنها حامل حتى يحميها ويحمي أبنها من أي مكروه.
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- الدكتور مشاعل بتتكلم مع طلال وبتحاول تفهمه أنه لازم يرجع ترف خصوصاً أنه ظلمها وفسر كلامها بطريقة خاطئة.
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ولكن طلال بيرد عليها بقسوه ويخبرها أنها لا تتحدث معه في هذا الموضوع مره أخرى وأنه سوف يخبر زوجها زيد يفهمها بطريقته.
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جويريه بتتحدث مع أبنتها شهد ولماذا هي حزينة هكذا، وشهد تخبرها عن الحلم وتسألها هل حلمتى بأبي من قبل.
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ابراهيم وفارس يتحدثون عن أنهم يجب أن يجدوا طريقة لهذا المأزق الذي تورطوا فيه خصوصاً بعد وفاة أم يوسف وعدم علم يوسف حتى الأن بهذا الخبر.
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زيد يحزر أخيه طلال من أن يقع في حب عهود أو على الأقل تربطهم علاقه ببعض خصوصاً بعد موقف العربية عندما قام بتوصيلها.
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جويرية تمسك بصورة زوجها عبدالمحسن الباهيتاني وبتتكلم معها وبتقول أن وصيتك دي ظلم لبناتي وأنها لا تسعي للمال من أجلها.
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ولكن من أجل بناتها وأن هذه الوصيه لن تنفذ حتى ولو على رقبتها.
- بدر بيحكي لأخوه فهد عن أن ديما زوجة أبيه حامل وأن أبوه لا يعلم حتى الأن وبالصدفه يدخل عليهم أخوهم منصور ويسمع الخبر الصادم.
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وتنتهي هنا أحداث الحلقه 104 من مسلسل الميراث.