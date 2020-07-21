، "حتى تكون في حرزٍ من الذين يمتطون التاريخ لمآربهم الخسيسة".. "الأصقة" يصحح نسبة الرواق العثماني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أورد جملة من المراجع والمصادر التاريخية

بعد أن عادت قضية نسبة الرواق العثماني إلى الظهور مجدداً في أعقاب مقال للدكتور طلال الطريفي ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنّد فيه ادعاءات تركية، شدد الباحث الكويتي سلطان الأصقة على أهمية معرفة المراد من نسبة الأسماء لمعرفة التاريخ، وحتى يكون المتلقي في حرزٍ من الذين يمتطون التاريخ لمآربهم الخسيسة، وذلك في معرض تعليقه على قضية لمن ينسب تسمية الرواق الشهير في الحرم المكي.

وقال "الأصقة" في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر": إن الرواق العثماني ينسب إلى الخليفة الراشد والصحابي الجليل عثمان بن عفان، وذلك بالعودة إلى جملة من المصادر والمراجع التاريخية، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور الدولة العثمانية من الأصل، ومنها كتاب الإمام الماوردي المتوفي عام 450 هجرياً، والمسمى "الأحكام السلطانية"، والذي نسب الأروقة واتخاذها إلى "ذو النورين".

كما أورد ما جاء ابن كثير المتوفى عام 774 هجرياً في كتابه "البداية والنهاية" عن نسبة الرواق للخليفة الراشد، وكذلك نقل عن كتاب "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار" للأزرقي المتوفي عام 250 هجرياً، والذي نقل روايات تاريخية عن التجديد الذي أحدثه عبدالملك بن مروان والخليفة المهدي العباسي بن أبي جعفر المنصور في الرواق العثماني.

واختتم الباحث الكويتي تأكيده على ما أوردته المصادر التاريخية من حقيقة نسبة الرواق العثماني إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن من جدد وزين ورمم عبر التاريخ، فإنه يجدد ويزين ويرمم على رواق عثمان بن عفان.