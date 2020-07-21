محمد بن مسعود - الدمام - التقديم من خلال نظام "نور" من اليوم الثلاثاء أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ. وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx) 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 05:27 PM التقديم من خلال نظام "نور" من اليوم الثلاثاء Advertisements "تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات "تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ. وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx) الكلمات المفتاحية ، "تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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