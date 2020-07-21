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كثفت بلدية مركز السهي بمحافظة صامطة، أعمالها للحد من تجمع الأتربة وسط الشوارع والطرقات التي تسلكها المركبات.
جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله العواف، ومع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في منطقة جازان.
وتباشر البلدية أعمال النظافة العامة بكنس الشوارع والطرق العامة ورفع الأتربة من جنبات الطرق الرئيسة والفرعية في المركز، ضمن أعمالها اليومية.
وتجنّد الآليات والمعدات لمواجهة ومنع تجمع الأتربة والعمل بصورة يومية للحد من ذلك، والعمل على إزالتها من جنبات الطرقات ووسطها.
وأكد رئيس بلدية السهي، أن بلدية المركز تسخّر جميع معداتها لمواجهة موسم الغبار الذي يسبّب تجمع الأتربة وسط الطرقات وعلى جوانبها، والعمل على مدار الساعة للحد من تجمع الكثبان الرملية التي قد تعوق الحركة المرورية في بعض الأحيان.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 04:54 PM
مع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في جازانبلدية السهي تكثف أعمالها للحد من تجمع الأتربة في الشوارع والطرقات
كثفت بلدية مركز السهي بمحافظة صامطة، أعمالها للحد من تجمع الأتربة وسط الشوارع والطرقات التي تسلكها المركبات.
جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله العواف، ومع بداية موسم الغبار والعواصف الترابية في منطقة جازان.
وتباشر البلدية أعمال النظافة العامة بكنس الشوارع والطرق العامة ورفع الأتربة من جنبات الطرق الرئيسة والفرعية في المركز، ضمن أعمالها اليومية.
وتجنّد الآليات والمعدات لمواجهة ومنع تجمع الأتربة والعمل بصورة يومية للحد من ذلك، والعمل على إزالتها من جنبات الطرقات ووسطها.
وأكد رئيس بلدية السهي، أن بلدية المركز تسخّر جميع معداتها لمواجهة موسم الغبار الذي يسبّب تجمع الأتربة وسط الطرقات وعلى جوانبها، والعمل على مدار الساعة للحد من تجمع الكثبان الرملية التي قد تعوق الحركة المرورية في بعض الأحيان.
، بلدية السهي تكثف أعمالها للحد من تجمع الأتربة في الشوارع والطرقات ،
المصدر : الخليج 365
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