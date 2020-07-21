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الصحة توضح مدى احتمالية انتقال كورونا من لبن الأم إلى الطفل الرضيع

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدى احتمالية انتقال كورونا من لبن الأم إلى الطفل الرضيع، حيث أكدت عدم وجود دليل علمي أثبت انتقال الفيروس من لبن الأم إلى الطفل الرضيع، وأن على الأم الاستمرار في رضاعة طفلها.

ونصحت الوزارة أن تهتم الأم المرضعة بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية قبل لمس الطفل، ولبس الكمامة الطبية أثناء الرضاعة.

وأضافت، في تغريدة على حساب «الصحة 937» بموقع تويتر، أنه في حال كانت الأم تعاني من أعراض شديدة يتم عصر الحليب من الثدي؛ لتغذية الطفل بأمان منعاً لإصابته بأى عدوى.

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