شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: تم تغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن برنامج حساب المواطن، عن تغطيته لسعر فرق تعريفة البنزين 91 ، والتي تم تعديلها مؤخراً.
وأشار البرنامج خلال رده على استفسار أحد المستفيدين، إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية باستخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي هنا .
يذكر أن شركة أرامكو كانت قد قامت بتعديل أسعار البنزين، لتصبح كالتالي: بنزين 91 سعره 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 سعره 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.
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