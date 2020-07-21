شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: تم تغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن تغطيته لسعر فرق تعريفة البنزين 91 ، والتي تم تعديلها مؤخراً.

وأشار البرنامج خلال رده على استفسار أحد المستفيدين، إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية باستخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي هنا .

يذكر أن شركة أرامكو كانت قد قامت بتعديل أسعار البنزين، لتصبح كالتالي: بنزين 91 سعره 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 سعره 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.