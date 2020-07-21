شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات الخاصة لأمن الحج: لا يلجأ الشخص العاقل للطرق غير الشرعية لأداء الفريضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، اليوم الثلاثاء، أن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ومن غير المتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج.
وأضاف، في تصريحات صحافية: " لا زالت التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة" .
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