شكرا لمتابعة خبر عن منع أي شخص محرم من الدخول لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.

وقال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.

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وأشار إلى أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.