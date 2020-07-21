شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح سبب انخفاض الحالات رغم العودة إلى الحياة الطبيعية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحية، الدكتور محمد العبدالعالي، طرق التعافي ومدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالحديث عن مستجدات كورونا في المملكة، بأنه إذا كانت الأعراض متقدمة فيستلزم ذلك الذهاب إلى الرعاية الصحية اللازمة مباشرة.

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وأضاف: " وإذا كانت الأعراض خفيفة، فيجب البدء فورًا في العزل المنزلي حتى اليوم العاشر ويتم متابعة الحالة من قبل الأطباء والممرضين، ويجب على هذا الشخص الاستفادة من خدمات تطبيق "تطمن" .

وأردف: " وإذا كان المنزل غير مناسب للعزل، فبالإمكان التواصل مع 937 وطلب المساعدة من تطبيق تطمن، وسيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة " .

وعن انخفاض عدد الحالات رُغم العودة إلى الحياة الطبيعية، تابع: " إننا عُدنا إلى الحياة بحذر وثمار ذلك هو أننا نتجه إلى الاتجاهات الإيجابية ".