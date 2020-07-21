شكرا لمتابعة خبر عن قصة مصاب تأخر في عزل نفسه فأصاب 5 من عائلته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن قصة حالة مصاب تأخر في عزل نفسه بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة ، متوقعاً أنها مجرد انفلونزا موسمية.

وأوضحت الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هذا الأمر تسبب في انتقال العدوى إلى 5 من افراد عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة، فضلًا عن 4000 حالة تعافي.