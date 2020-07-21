شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 4000 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 207259 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2557 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أوضح متحدث الصحة، أن العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.