شكرا لمتابعة خبر عن السديس: تصل مرات تعقيم المسجد الحرام لـ 10 مرات يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالحمن بن عبدالعزيز السديس، بأنه لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام، حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ 10 مرات يومياً، وذلك يأتي بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

وقال السديس في عرض ومناقشة خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام والمسجد النبوي لحج هذا العام 1441هـ: يمر حج هذا العام في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، وتتخذ حكومتنا الرشيدة جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

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وتابع بأن الرئاسة أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.